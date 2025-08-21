Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde, Zeynel U. idaresindeki 07 LPA 48 plakalı otomobil ile Özcan A., idaresindeki 02 KR 923 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
