Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen kazada, Nedim Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla attı. Araçta bulunan Sakine Korkmaz hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nedim Korkmaz idaresindeki 02 AF 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yolunda takla attı. Kazada araçta bulunan Sakine Korkmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Sakine Korkmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa