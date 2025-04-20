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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin ani fren yapan bir araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu takla atmasıyla 1 kişi yaralandı. Sürücü Mustafa Y., hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mustafa Y. idaresindeki 44 ADZ 507 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü mevkiinde önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması sonucu önündeki araca çarpmamak manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Y. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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