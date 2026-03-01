Haberler

Otomobil reklam direğine çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman-Kahta Karayolu'nda bir otomobilin reklam direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, bir otomobilin yol kenarındaki reklam direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Gözebaşı Köyü yol ayrımı yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AF 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yok kenarında bulunan bir reklam direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Y.P., V.T., ve S.O., isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
