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Otomobil refüje çıktı

Otomobil refüje çıktı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Bölgede sık sık kaza yaşandığı belirtildi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, S.S., idaresindeki otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı noktada sürekli kazaların yaşandığı ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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