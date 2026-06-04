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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 ve 17 yaşındaki iki genç ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 ABH 493 plakalı otomobil ile bir motosiklet, merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Ömer Faruk K. (16) ve Muhammed Talha B. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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