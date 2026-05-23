Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişimin de Mehmet Dündar idaresindeki 02 AZ 504 plakalı otomobil ile Serkan Taşkın idaresindeki 02 AEE 589 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu konumundaki Gökhan Altıngül yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

