Adıyaman'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.A. yönetimindeki 16 AAC 654 plakalı otomobil ile Ö.T. idaresindeki 16 ACM 16 plakalı otomobil, Besni ilçesi Çevre Yolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
