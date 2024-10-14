Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yolcu konumundaki Edibe Uğur yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki eski Valilik kavşağında meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzeri eski Valilik kavşağında henüz sürücüleri öğrenilemeyen 44 AAJ 360 plakalı otomobil ile 44 AEK 892 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 44 AAJ 360 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Edibe Uğur yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100) Güç Yüzükleri 3. Sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni sezon tarihi! TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? Murat Güler kimdir? Murat Güler öldü mü? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (14 Ekim) Dolar ne kadar oldu? Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.