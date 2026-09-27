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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'da Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Mirza M. idaresindeki 02 AGH 153 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 02 AEH 083 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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