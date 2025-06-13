Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.T. idaresindeki 61 NE 412 plakalı otomobil ile. İ.N. idaresindeki 02 MA 1198 plakalı motosikletle Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İ.N., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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