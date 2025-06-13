Adıyaman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Devrilen kamyonetin sürücüsü araçtan dışarı fırladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Tut ilçe yol ayrımı yakınlarında Ahmet Gülten idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile Ali S., idaresindeki 34 DFF 340 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle kamyonet devrilerek sürüklendi ve bu esnada kamyonet sürücüsü araçtan dışarıya fırladı. Meydana gelen feci kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Gülten kaza yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Emine S., Yunus Emre S., Ömer S., ve Mehmet Ali S., yaralandı. Kaza yerine çok ayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Ahmet Gülten'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazaya karışan araçlar ise olay yerinden çektirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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