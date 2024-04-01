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Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçe girişi Mezarlık Kavşağında Bekir B., idaresindeki 34 JN 5330 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman B., idaresindeki 44 LV 367 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bekir B., Süleyman B., ile araçlarda bulunan Mustafa O., Mehmet O., Fatma B., Zehra B., ve Ayşe B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çelikhan Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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