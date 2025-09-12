Haberler

Adıyaman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde A.G. (19) yönetimindeki 34 CTS 608 plakalı otomobil ile M.A. (28) idaresindeki 44 AFC 090 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden M.A., A.G. ve araçlarda bulunan H.A. (27) ile Y.A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
