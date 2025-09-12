Adıyaman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde A.G. (19) yönetimindeki 34 CTS 608 plakalı otomobil ile M.A. (28) idaresindeki 44 AFC 090 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden M.A., A.G. ve araçlarda bulunan H.A. (27) ile Y.A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN