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Otomobil İstinat duvarına çarparak takla attı: 2 yaralı

Otomobil İstinat duvarına çarparak takla attı: 2 yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin istinat duvarına çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Eyüp S. (22), idaresindeki 23 AE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp S., ile otomobilde bulunan Melisa T. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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