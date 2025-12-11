Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Kuştepe Köyü yakınlarında Osman B., idaresindeki 01 ES 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Osman B., ile otomobilde bulunan Semanur ile Rahime B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN