Adıyaman'da Otomobil Çökme Nedeniyle Mahsur Kaldı

Adıyaman'da bir otomobil, alt yapı çalışması sonrası doldurulan yolda meydana gelen çökme sonucu çukurda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AY 515 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1788. Sokak üzerinden geçtiği sırada, daha önce alt yapı çalışması nedeniyle kazılıp sonradan doldurulan yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çökme sonucu otomobilin lastikleri zemine saplandı. Hareket edemeyen otomobil, olay yerine çağrılan iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık benzer durumların yaşandığını belirterek altyapı çalışmalarının daha dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN