Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, 5 yaşındaki Muhammed Furkan K.'ye çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında Muhammed Furkan K.'ye (5), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Muhammed Furkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı