Adıyaman'da Oto Teyp Hırsızlığı Aydınlatıldı

Adıyaman'da Oto Teyp Hırsızlığı Aydınlatıldı
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Besni ilçesinde 35 gün önce meydana gelen oto teyp hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Olayda yakalanan şüpheliler U.Ö. (27) ve H.İ.K. (19) gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 35 gün önce meydana gelen oto teyp hırsızlığı aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi Halil Ağar Bulvarı üzerinde park halinde bulunan A.M.'ye ait aracın ses sistemleri çalındı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında olaydan 35 gün sonra olayı gerçekleştiren U.Ö. (27) ve H.İ.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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