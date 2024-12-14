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Adıyaman'da Orta Hasarlı Bina Yıkımı Sırasında İş Makinesine Çöktü

Adıyaman'da Orta Hasarlı Bina Yıkımı Sırasında İş Makinesine Çöktü
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Adıyaman'da orta hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, bina iş makinesinin üzerine çökerek operatörü yaraladı. Olayda operatör sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da orta hasarlı binanın yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin operatörü yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orta hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin bir kısmının enkazın altında kaldığı olayda, iş makinesi operatörü Abdullah Doğru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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