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Adıyaman'da odun keserken motorlu testere bacağını kesti, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da odun keserken motorlu testere bacağını kesti, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde odun keserken motorlu testerenin sol bacağını kesmesiyle 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da odun kesimi sırasında meydana gelen motorlu testere kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde H. A., odun kestiği sırada kullandığı motorlu testerenin sol bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olayı fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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