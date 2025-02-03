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Adıyaman'da Narko-Asayiş Uygulaması: 286 Kişi ve 158 Araç Kontrol Edildi

Adıyaman'da Narko-Asayiş Uygulaması: 286 Kişi ve 158 Araç Kontrol Edildi
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Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen Narko-Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 19 araca toplam 92 bin 984 TL idari para cezası kesildi.

Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko- Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede Narko-Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde 286 şahıs ve 158 araç asayiş, trafik ve narkotik yönünden incelenmiş ve 19 araca toplamda 92 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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