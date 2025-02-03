Adıyaman'da Narko-Asayiş Uygulaması: 286 Kişi ve 158 Araç Kontrol Edildi
Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen Narko-Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 19 araca toplam 92 bin 984 TL idari para cezası kesildi.
Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko- Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede Narko-Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama çerçevesinde 286 şahıs ve 158 araç asayiş, trafik ve narkotik yönünden incelenmiş ve 19 araca toplamda 92 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa