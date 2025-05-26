Adıyaman'da motosikletten düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında arkadaşının kullandığı motosikletten düşen Mert Ali Korkmaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mert Ali Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN