Adıyaman'da Motosikletle Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen motosikletle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Doğan C., idaresindeki 35 HK 3444 plakalı otomobil ile Yusuf K. idaresindeki 02AD356 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN