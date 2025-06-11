Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş'nin kullandığı motosiklet, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyü yakınlarında yürüyen Serhat Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Serhat Ö. ile motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN