Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sultan K. (3), Muzaffer İhsan D. (20) ile Edip K. (28), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN