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Madde kullanarak motosiklet sürdü

Madde kullanarak motosiklet sürdü
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Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte ilerlerken madde kullandı. Durumu fark eden bir sürücü, aynasından görüntü alarak kornaya bastı, ancak şahıs tepki vermeden yoluna devam etti.

Adıyaman'da, bir şahıs motosiklette sürdüğü esnada madde kullanarak ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle, Karapınar Caddesi Türkiye Petrolleri Kavşağı yakınlarında bir şahıs sürmekte olduğu motosikletin üzerinde madde kullanarak devam etti. Şahsın trafikte madde kullandığını fark eden bir sürücü aracın aynasından şahsı görüntüledi. Araç sürücüsü şahsa tepki göstermek amacıyla uzun uzun kornaya bastı. Hiçbir şeye aldırış etmeyen şahıs daha sonra trafikte ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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