Adıyaman'da Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazasında 3 Yaralı
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Adıyaman'da iki motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil A. idaresindeki 02 AFB 550 plakalı motosiklet ile Muharrem Ö. idaresindeki 02 AFP 236 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri ile motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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