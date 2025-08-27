Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde Kemal D. idaresindeki 02 AEG 137 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Kemal D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN