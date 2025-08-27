Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Muhammed Hüseyin, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Muhammed Hüseyin idaresindeki 02 MA 2692 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Hüseyin yaralandı. Yaralanan yabancı uyruklu sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

