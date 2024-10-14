Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman Çiçek idaresindeki 02 AEU 953 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Abdurrahman Çiçek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN