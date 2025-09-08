Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 02 AFN 956 plakalı motosiklet ile 80 DG 006 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletlerde bulunan Hüseyin S., Yusuf T., Sevgi Y, ve Nadir Alperen D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN