Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADM 342 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki Efe Ertürk ile Batuhan Ertürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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