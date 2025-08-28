Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikletinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Avşar idaresindeki 02 AEG 684 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Avşar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

