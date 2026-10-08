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Adıyaman'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Sümerevler Bozbey Caddesi'nde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Bozbey Caddesi üzerinde Mustafa D. idaresindeki 02 AGM 040 plakalı kamyonet ile Mehmet D., idaresindeki 79 ABE 911 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet D. ile yolcu konumunda bulunan Hüseyin F., yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardına Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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