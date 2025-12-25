Çukura giren motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, çukara girmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım T., idaresindeki 07 BHJ 498 plakalı motosiklet, eski Besni Caddesi İmam-I Azam Cami yakınlarında çukura girmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürüdü Yıldırım T., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN