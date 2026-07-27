Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Arda K. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden otomobilin ani fren yapması üzerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Arda K. ile yanındaki Feride K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı