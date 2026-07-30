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Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Adıyaman’da başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Adliye civarında Mehmet Ali Ç. idaresindeki 02 APS 652 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada ana yolda seyir halinde bulunan Şemsettin K. yönetimindeki 02 ADM 329 plakalı motosiklet ile çarpışmayı önlemek amacıyla ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte devrilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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