Adıyaman'da Molotofkokteyli Saldırısı: İş Yeri Alevlere Teslim Oldu
Adıyaman'da bir iş yeri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan molotofkokteyli sonucunda alevlere kapıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'da bir iş yeri molotofkokteyli saldırıya uğrayarak alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi 205. Sokak içerisinde bulunan kot satışı yapan bir iş yeri önünde hafif ticari araç ile gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından molotofkokteyli atıldı. Atılan molotofkokteylinin ardından iş yeri kısa sürede alev topuna döndü. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, iş yerinin yanında henüz patlamamış bir molotofkokteyline rastlandı.

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için de çalışmalar sürüyor. - ADIYAMAN

