Kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak durabildi
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs, refüjdeki demir korkulukları parçalayarak ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, yalnızca araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında 02 AGF 236 plakalı bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir korkulukları parçaladı. Refüje çıkan minibüs, buradaki ağaca çarparak durdu. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kaza yapan araç trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN