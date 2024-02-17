Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T. (54) yönetimindeki 33 KK 671 plakalı Ford marka otomobil ile E.D. (63) yönetimindeki 40 AF 812 Ford marka minibüs Haci Yusuf yol ayırımında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rabia T. (22) ve Radife T. (64) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN