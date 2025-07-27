Adıyaman'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde 02 AEP 828 plakalı minibüs ile 02 KV 493 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İsmail Başli ile Yüksel Gerdek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Başli, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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