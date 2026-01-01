Adıyaman'da dağda mahsur kalan iki çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Adıyaman'da dağda mahsur kalan 2 çoban ve 800 adet koyun, jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Hacıhalil Köyü Direklitepe mevkiinde dağda yaklaşık 800 küçükbaş hayvanıyla mahsur kalan 2 çobanı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yerleri tespit edilen çobanlar ve sürüye ulaşan ekipler sağ salim köye dönüşlerini sağladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sosyal medya hesabından çobanlar ve sürünün kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaşarak, jandarma ve diğer ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN