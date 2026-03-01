Haberler

Madde bağımlısı sokak ortasında yığılıp kaldı

Madde bağımlısı sokak ortasında yığılıp kaldı
Güncelleme:
Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında fenalaşarak yere yığılmasıyla dikkat çekti. Vatandaşlar duruma müdahale ederken, son zamanlarda benzer vakaların arttığı belirtildi.

Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2200 Sokak içerisinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından korkuya neden olan şahıs için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da son zamanlarda bu tür vakalarla sürekli karşılaştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

