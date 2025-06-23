Adıyaman'da Madde Bağımlısı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Madde Bağımlısı Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde, madde etkisi altında olduğu belirtilen 32 yaşındaki B.K., vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında mahallede tedirginlik yaşandı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç, mahallede tedirginliğe neden oldu. Madde bağımlısı genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde 32 yaşındaki B.K'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelene kadar mahallede tedirginlik yaşandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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