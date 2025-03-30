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Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
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Adıyaman-Kahta karayolunda seyir halindeki otomobilin lastiği patladı ve şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı, tedavi altına alındı.

Adıyaman'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdar T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin, Adıyaman- Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastikten dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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