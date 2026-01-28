Köy korucusu kazada yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aracıyla kaza yapan köy korucusu yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi yakınlarında köy korucusu olduğu öğrenilen Mehmet Ö. idaresindeki 02 EG 562 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mehmet Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN