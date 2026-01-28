Haberler

Köy korucusu kazada yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köy korucusu Mehmet Ö.'nün aracıyla kaza yapması sonucu yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aracıyla kaza yapan köy korucusu yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi yakınlarında köy korucusu olduğu öğrenilen Mehmet Ö. idaresindeki 02 EG 562 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mehmet Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

500

