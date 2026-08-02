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Adıyaman’da korkutan örtü yangını

Adıyaman’da korkutan örtü yangını
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını korkuttu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde örtü yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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