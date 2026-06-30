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Altyapı çalışmaları sırasında kopan elektrik telleri evlerdeki cihazlara hasar verdi

Altyapı çalışmaları sırasında kopan elektrik telleri evlerdeki cihazlara hasar verdi
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Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında kopan elektrik telleri nedeniyle voltaj dalgalanması yaşandı, bir evde yangın çıktı ve çok sayıda elektronik cihaz hasar gördü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında kopan elektrik telleri bir evde yangına ve çok sayıda cihazın hasar almasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 544. Sokak'ta altyapı çalışmaları esnasında sokaktaki elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Tellerin kopmasıyla birlikte şebekede meydana gelen ani voltaj dalgalanması, mahalledeki evlerde bulunan elektronik eşyaların patlamasına ve hasar almasına neden olurken 3 katlı bir binanın 2.katında ise yangın meydana geldi.

Yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaşanan olaydan dolayı çok sayıda elektronik cihazın zarar gördüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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