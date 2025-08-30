Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında 35 H 7933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından yolda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

